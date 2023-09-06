Страны Западной Африки проведут встречу из-за переворота в Нигере

Лидеры стран Западной Африки проведут 10 августа встречу из-за отказа военных в Нигере прекратить мятеж против легитимных властей страны.
Об этом сообщает Reuters.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) сообщило лидерам переворота 26 июля уйти в отставку к воскресенью или столкнуться с возможной военной интервенцией. Однако хунта под командованием самопровозглашенного главы государства генерала Абдурахамане Тиани, бывшего командующего президентской гвардией Нигера, закрыла воздушное пространство и пообещала "защищать страну".
Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд вылетела в столицу Нигера Ниамей 7 августа для "откровенных и сложных" переговоров с высокопоставленными чиновниками хунты, отвергшими призывы к возвращению в демократический порядок.
Запасы урана и нефти Нигера и его ключевая роль в войне с исламистскими боевиками в регионе Сахель придают Нигеру экономическое и стратегическое значение для Соединенных Штатов, Европы, Китая и россии, отмечает Reuters.
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