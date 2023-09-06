Страны Западной Африки проведут встречу из-за переворота в Нигере

09:55 08 августа Киев, Украина





Об этом сообщает Reuters. Лидеры стран Западной Африки проведут 10 августа встречу из-за отказа военных в Нигере прекратить мятеж против легитимных властей страны.Об этом сообщает Reuters.

"Западноафриканские лидеры запланировали саммит на четверг, чтобы обсудить отказ нигерской хунты на ультиматум восстановить в должности отстраненного президента", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) сообщило лидерам переворота 26 июля уйти в отставку к воскресенью или столкнуться с возможной военной интервенцией. Однако хунта под командованием самопровозглашенного главы государства генерала Абдурахамане Тиани, бывшего командующего президентской гвардией Нигера, закрыла воздушное пространство и пообещала "защищать страну".

"Блок прямо не ответил на это, но заявил, что проведет саммит в четверг, чтобы обсудить противостояние, решение, которое, по словам Европейского Союза и Соединенных Штатов, уделяет больше времени для посредничества", — пишет издание.

Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд вылетела в столицу Нигера Ниамей 7 августа для "откровенных и сложных" переговоров с высокопоставленными чиновниками хунты, отвергшими призывы к возвращению в демократический порядок.

"Они достаточно жесткие в своей точке зрения относительно того, как они хотят действовать дальше, и это не согласуется с Конституцией Нигера. Сегодня было тяжело, и говорю об этом прямо", — сказала она журналистам вечером по телефону перед отъездом из Ниамея.

Запасы урана и нефти Нигера и его ключевая роль в войне с исламистскими боевиками в регионе Сахель придают Нигеру экономическое и стратегическое значение для Соединенных Штатов, Европы, Китая и россии, отмечает Reuters.