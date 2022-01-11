Страны Персидского залива проведут переговоры с Китаем в Пекине

08:50 11 Январь Киев, Украина

Министры иностранных дел Саудовской Аравии и других арабских государств Персидского залива на этой неделе посетят Пекин для встреч с официальными лицами Китая.

Министерство иностранных дел Китая в понедельник не сообщило подробностей повестки дня визитов, но заявило, что они «углубят отношения между двумя сторонами».

Во встречах, которые продлятся до пятницы, примут участие министры иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта, Омана и Бахрейна, а также генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива.

Китай и США все активнее борются за влияние на Ближнем Востоке, где китайские компании нашли рынки сбыта товаров и услуг, начиная от автомагистралей и заканчивая военными беспилотниками. Экономика Китая сильно зависит от ближневосточной нефти и газа, поэтому Пекин старается поддерживать тесные связи с Ираном, несмотря на его ядерные амбиции и разногласия с другими странами Персидского залива.

Китай и страны Персидского залива «оказали друг другу твердую поддержку по вопросам, касающимся их основных интересов, и способствовали практическому сотрудничеству в различных областях с плодотворными результатами», заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь на ежедневном брифинге в понедельник.

Участниками встреч были министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд, министр иностранных дел Кувейта Ахмед Насер аль-Мохаммед ас-Сабах, министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди, министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Альзаяни и генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива Найеф Фалах Аль. -Хаджраф.