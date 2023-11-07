Страны НАТО приостанавливают участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе в ответ на выход рф из соглашения

19:17 07 ноября Киев, Украина

Государства-члены НАТО осудили выход россии из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и приняли решение приостановить действие соглашения.

Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.



Как отмечается, выход рф из Договора — "последнее действие в ряде систематически подрывающих евроатлантическую безопасность".

"Признавая роль ДОВСЕ как краеугольного камня евроатлантической архитектуры безопасности, ситуация, при которой НАТО придерживается договора, а россия — нет, была бы неприемлемой. Поэтому, как следствие, государства-участники намерены приостановить действие ДОВСЕ на столько времени, на сколько это будет необходимо , в соответствии с их правами по международному праву", — указали члены Альянса.

В НАТО отметили, что продолжают поддерживать уменьшение военных рисков и предотвращение "ложных представлений и конфликтов", назвав своими ключевыми принципами прозрачность, проверку и взаимность.



Более того, пригласили присоединиться страны, которые разделяют эти обязательства.