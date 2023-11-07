Страны НАТО приостанавливают участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе в ответ на выход рф из соглашения

Государства-члены НАТО осудили выход россии из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и приняли решение приостановить действие соглашения.
Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.
Как отмечается, выход рф из Договора — "последнее действие в ряде систематически подрывающих евроатлантическую безопасность".
Как отмечается, выход рф из Договора — "последнее действие в ряде систематически подрывающих евроатлантическую безопасность".
В НАТО отметили, что продолжают поддерживать уменьшение военных рисков и предотвращение "ложных представлений и конфликтов", назвав своими ключевыми принципами прозрачность, проверку и взаимность.
Более того, пригласили присоединиться страны, которые разделяют эти обязательства.
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