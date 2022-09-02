Страны G7 введут ограничение цен на нефть из рф с 5 декабря

16:56 02 сентября Киев, Украина

Министры финансов стран G7 приняли решение, что ограничение цен на нефть из рф начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля – для нефтепродуктов.

Об этом сообщает в пятницу Financial Times.

"Ограничения будут действовать в соответствии с эмбарго ЕС на импорт российской нефти: с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля для нефтепродуктов", – цитирует FT слова источника, ознакомленного с ситуацией.

Также четыре официальных лица подтвердили, что министры финансов "Группы семи" объявят о соглашении о введении ограничения цен на закупку российской нефти позже в пятницу.



Ограничение цен на российскую нефть поддерживает Европейская комиссия, но нуждается в поддержке со стороны государств-членов ЕС.



В сообщении отмечается, что по мнению разработчиков, эта мера будет наиболее эффективной только в том случае, если она получит поддержку третьих стран, покупающих российскую нефть в больших количествах, например Индии.