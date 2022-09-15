Страны G7 намерены создать "карту инвестиционных возможностей" для Украины

Страны Большой семерки намерены создать "карту инвестиционных возможностей" для Украины.
Об этом сообщил министр экономики Германии Роберт Хабек, пишет Spiegel в четверг, 15 сентября.
По его словам, торговые палаты стран Запада должны выработать и согласовать рекомендации для иностранных компаний, чтобы облегчить им работу в Украине.
Хабек пояснил, что карта инвестиционных возможностей нужна для скорейшего обновления Украины.
Немецкий министр признал, что для восстановления Украины необходимо по меньшей мере 350 млрд евро.
По его словам, торговые палаты стран Запада должны выработать и согласовать рекомендации для иностранных компаний, чтобы облегчить им работу в Украине.
Хабек пояснил, что карта инвестиционных возможностей нужна для скорейшего обновления Украины.
Немецкий министр признал, что для восстановления Украины необходимо по меньшей мере 350 млрд евро.
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