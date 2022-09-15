Страны G7 намерены создать "карту инвестиционных возможностей" для Украины

15:35 15 сентября Киев, Украина

Страны Большой семерки намерены создать "карту инвестиционных возможностей" для Украины.

Об этом сообщил министр экономики Германии Роберт Хабек, пишет Spiegel в четверг, 15 сентября.



По его словам, торговые палаты стран Запада должны выработать и согласовать рекомендации для иностранных компаний, чтобы облегчить им работу в Украине.



Хабек пояснил, что карта инвестиционных возможностей нужна для скорейшего обновления Украины.



Немецкий министр признал, что для восстановления Украины необходимо по меньшей мере 350 млрд евро.