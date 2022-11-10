Страны ЕС обошли Китай по закупкам СПГ

12:36 10 ноября Киев, Украина

Отказ от российского газа превратил Европу в крупнейший рынок сжиженного природного газа в мире. По объемам поставок Европейский союз обошел многолетнего лидера рейтинга — Китай





За 10 месяцев 2022 года Европа получила 105 млрд кубов газа, за аналогичный период прошлого года ЕС получил почти в два раза меньше — 64 млрд кубов, а за весь 2021 год — 78,1 млрд кубометров. За первые 10 месяцев 2021 года Китай закупил 87,5 млрд кубометров газа, а за аналогичный период в этом году — только 69,9 млрд кубометров. За весь 2021 год Китай купил 108 млрд кубов сжиженного природного газа.



Старший аналитик Kpler по Об этом сообщает исследовательская компания Kpler.За 10 месяцев 2022 года Европа получила 105 млрд кубов газа, за аналогичный период прошлого года ЕС получил почти в два раза меньше — 64 млрд кубов, а за весь 2021 год — 78,1 млрд кубометров. За первые 10 месяцев 2021 года Китай закупил 87,5 млрд кубометров газа, а за аналогичный период в этом году — только 69,9 млрд кубометров. За весь 2021 год Китай купил 108 млрд кубов сжиженного природного газа.Старший аналитик Kpler по СПГ Лаура Пейдж ожидает, что в 2022 году Европа закупит в общей сложности 123 млрд кубометров СПГ. Примерно те же цифры изданию привел и аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов, который ожидает 125 млрд кубометров СПГ. Доля СПГ в газовом потреблении Европы, по прогнозам Капитонова, вырастет с текущих 18% до 35%.

Европа вынуждена перейти на закупку сжиженного природного газа из-за резкого сокращения поставок из россии. В 2021 году российский «Газпром» поставил в Европу (с учетом Турции) 155 млрд кубов газа, примерно 40% потребления Европы приходилось на российский газ, который теперь в ЕС почти не поступает. В 2022 году, согласно оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), россия поставит только 60 млрд кубов газа, все остальные мощности ЕС пришлось заменить поставками СПГ.



Резкая смена поставщика привела к дефициту СПГ на мировых рынках, что вызвало резкий рост цен на энергоносители и электричество внутри Европы. Более того, если проблемы с обеспечением газа в 2022 году уже почти сошли на нет, то вопросов к решению аналогичных вопросов в 2023 году у аналитиков постепенно становится все больше. Речь, в частности, о грядущей конкуренции с Китаем, который может нарастить потребление на фоне восстановления экономического роста.