Страны ЕС обошли Китай по закупкам СПГ

Отказ от российского газа превратил Европу в крупнейший рынок сжиженного природного газа в мире. По объемам поставок Европейский союз обошел многолетнего лидера рейтинга — Китай.
Об этом сообщает исследовательская компания Kpler.
За 10 месяцев 2022 года Европа получила 105 млрд кубов газа, за аналогичный период прошлого года ЕС получил почти в два раза меньше — 64 млрд кубов, а за весь 2021 год — 78,1 млрд кубометров. За первые 10 месяцев 2021 года Китай закупил 87,5 млрд кубометров газа, а за аналогичный период в этом году — только 69,9 млрд кубометров. За весь 2021 год Китай купил 108 млрд кубов сжиженного природного газа.
Старший аналитик Kpler по СПГ Лаура Пейдж ожидает, что в 2022 году Европа закупит в общей сложности 123 млрд кубометров СПГ. Примерно те же цифры изданию привел и аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов, который ожидает 125 млрд кубометров СПГ. Доля СПГ в газовом потреблении Европы, по прогнозам Капитонова, вырастет с текущих 18% до 35%.
За 10 месяцев 2022 года Европа получила 105 млрд кубов газа, за аналогичный период прошлого года ЕС получил почти в два раза меньше — 64 млрд кубов, а за весь 2021 год — 78,1 млрд кубометров. За первые 10 месяцев 2021 года Китай закупил 87,5 млрд кубометров газа, а за аналогичный период в этом году — только 69,9 млрд кубометров. За весь 2021 год Китай купил 108 млрд кубов сжиженного природного газа.
Старший аналитик Kpler по СПГ Лаура Пейдж ожидает, что в 2022 году Европа закупит в общей сложности 123 млрд кубометров СПГ. Примерно те же цифры изданию привел и аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов, который ожидает 125 млрд кубометров СПГ. Доля СПГ в газовом потреблении Европы, по прогнозам Капитонова, вырастет с текущих 18% до 35%.
Европа вынуждена перейти на закупку сжиженного природного газа из-за резкого сокращения поставок из россии. В 2021 году российский «Газпром» поставил в Европу (с учетом Турции) 155 млрд кубов газа, примерно 40% потребления Европы приходилось на российский газ, который теперь в ЕС почти не поступает. В 2022 году, согласно оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), россия поставит только 60 млрд кубов газа, все остальные мощности ЕС пришлось заменить поставками СПГ.
Резкая смена поставщика привела к дефициту СПГ на мировых рынках, что вызвало резкий рост цен на энергоносители и электричество внутри Европы. Более того, если проблемы с обеспечением газа в 2022 году уже почти сошли на нет, то вопросов к решению аналогичных вопросов в 2023 году у аналитиков постепенно становится все больше. Речь, в частности, о грядущей конкуренции с Китаем, который может нарастить потребление на фоне восстановления экономического роста.
Резкая смена поставщика привела к дефициту СПГ на мировых рынках, что вызвало резкий рост цен на энергоносители и электричество внутри Европы. Более того, если проблемы с обеспечением газа в 2022 году уже почти сошли на нет, то вопросов к решению аналогичных вопросов в 2023 году у аналитиков постепенно становится все больше. Речь, в частности, о грядущей конкуренции с Китаем, который может нарастить потребление на фоне восстановления экономического роста.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии