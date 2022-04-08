Страны ЕС намерены и дальше вооружать Украину

12:31 06 апреля Киев, Украина

Евросоюз продолжит поставки оружия в Украину. Европейские партнеры хотят скорейшего окончания войны.





"Мы должны продолжать поддерживать Украину. Мы хотим, чтобы война закончилась как можно скорее", - сказал он.



Глава европейской дипломатии добавил, что ЕС готов "давать больше оружия" Украине.



Тем временем Эстония передала Украине партию оружия. В транш военной помощи вошли противотанковые ракеты, гаубицы, противотанковые мины, безоткатные противотанковые пушки, автоматическое оружие, боеприпасы, одноразовые гранатометы и ручные гранаты. Об этом на заседании Европейского совета заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель."Мы должны продолжать поддерживать Украину. Мы хотим, чтобы война закончилась как можно скорее", - сказал он.Глава европейской дипломатии добавил, что ЕС готов "давать больше оружия" Украине.Тем временем Эстония передала Украине партию оружия. В транш военной помощи вошли противотанковые ракеты, гаубицы, противотанковые мины, безоткатные противотанковые пушки, автоматическое оружие, боеприпасы, одноразовые гранатометы и ручные гранаты.

В Украину из Чехии отправлены танки Т-72 и другая бронетехника разработки СССР. Об этом сообщил чешский депутат Ондржей Бенешик после того, как в местных СМИ появились кадры погрузки военной техники на железнодорожный транспорт.



Добавим, как сообщают СМИ, Пентагон отправит в Украину новейшие беспилотники Switchblade 600. Они способны пролететь 39 километров и находиться в воздухе в течение 40 минут перед атакой.