Страны ЕС договорились о поэтапном подходе к миграционной реформе

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Страны ЕС накрыла волна миграционного кризиса с тех пор, как в 2015 году в Европу начали въезжать более 1 миллиона человек, многие из которых были беженцами, спасающимися от войны в Сирии. Министры внутренних дел Европейского союза в четверг договорились создать новый орган, принимающий решения, на фоне усилий по укреплению границ блока из 27 стран и начать поэтапно крайне необходимые реформы системы предоставления убежища в ЕС.Страны ЕС накрыла волна миграционного кризиса с тех пор, как в 2015 году в Европу начали въезжать более 1 миллиона человек, многие из которых были беженцами, спасающимися от войны в Сирии.

Грецию захлестнула волна мигрантов, прибывающих на ее острова на плотах и лодках из Турции. Другие страны оказывали помощь медленно или неохотно.



Старая система предоставления убежища, основанная на представлении о том, что с ними должна иметь дело страна, в которую впервые прибывают мигранты, рухнула. Новые предложения по реформе не смогли решить фундаментальную проблему — кто должен взять на себя ответственность и какую помощь должны оказывать другие страны.



Франция, которая в настоящее время председательствует в ЕС, пытается активизировать масштабный план реформ.



На переговорах в Лилле, на севере Франции, министры внутренних дел ЕС договорились обсуждать изменения поэтапно, начиная со следующего месяца.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин, который признал наличие разногласий, сказал, что «идея заключалась в том, чтобы изменить метод, потому что стратегия «все или ничего» до сих пор почти ни к чему не приводила».



Первый шаг будет заключаться в создании механизма поддержки стран ЕС, куда впервые прибывают мигранты. Обязательным будет так называемый принцип «солидарности», уточнил Дарманин.

По его словам, это будет означать, что страны ЕС должны будут принимать лиц, ищущих убежища, или оказывать финансовую поддержку.



Кроме того, страны ЕС одобрили предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового органа — Шенгенского совета. Он соберет участников безпаспортной зоны, чтобы они могли принимать решения по миграционной политике, включая предотвращение трудностей и быстрое реагирование в случае кризиса. Первое заседание состоится 3 марта.



Шенгенская зона включает 26 стран, включая страны, не входящие в ЕС, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Во время пандемии многие страны Шенгенского соглашения установили временный пограничный контроль, что противоречило принципу «свободы передвижения» зоны.



Комиссар по внутренним делам Европейского союза Илва Йоханссон назвала новый орган «большим достижением», заявив, что он поможет «укрепить политическое управление Шенгенской зоной».



В Лилле министры также должны были обсудить новые предложения по реагированию на так называемые «гибридные атаки» с использованием мигрантов после того, как прошлым летом президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил в Беларусь тысячи людей, многие из которых были иракцами, с обещанием помощи им в Европе.



Литва и Польша, в частности, работают над пограничными барьерами, чтобы не пускать людей, а также изменили свои национальные правила предоставления убежища, чтобы людям было труднее оставаться. Исполнительная власть ЕС, Европейская комиссия, внесла ряд предложений, которые страны могут использовать в чрезвычайных ситуациях.



В документе, излагающем национальные позиции по предложениям, с которым ознакомилось Associated Press, сильное меньшинство стран выступает за использование стен или заборов для предотвращения проникновения людей, а некоторые утверждают, что деньги ЕС должны использоваться для оплаты барьеров.



Дания, например, предлагает упоминание в планах реформы «возможностей финансирования физических барьеров в рамках Инструмента по управлению границами и выдаче виз (BMVI)», учитывая, что юридическая служба Европейского совета «ясно дала понять, что возможно финансировать физические барьеры из бюджета ЕС».



Европейская комиссия, которая владеет кошельком ЕС и несет ответственность за предложение совместного законодательства и обеспечение соблюдения правил, давно выступает против использования европейских денег для финансирования стен, что, по словам некоторых официальных лиц, не соответствует ценностям блока.



Кризис на границе с Беларусью был последним, затронувшим внешние границы ЕС.



В начале 2020 года, в начале пандемии COVID-19 в Европе, Турция разрешила тысячам мигрантов двигаться через свою территорию в сторону Греции и Болгарии, что спровоцировало ожесточенные столкновения на их границах.



В мае 2021 года внезапное прибытие около 10 000 мигрантов в небольшой испанский анклав Сеута на северном побережье Африки произошло на фоне дипломатического скандала между Рабатом и Мадридом из-за Западной Сахары.



Министерство внутренних дел Франции заявило, что в прошлом году 52 000 мигрантов пытались пересечь Ла-Манш, что стало рекордом. Согласно данным правительства Великобритании, более половины из них достигли Великобритании.