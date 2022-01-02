Страны Балтии высылают дипломатов РФ

Власти стран Латвии, Литвы и Эстонии проявили солидарность с Чехией и приняли решение выслать четверых дипломатов РФ.

"В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников", - написал в пятницу, 23 апреля, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.