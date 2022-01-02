Страны Балтии высылают дипломатов РФ
15:42 23 Апрель Киев, Украина
Власти стран Латвии, Литвы и Эстонии проявили солидарность с Чехией и приняли решение выслать четверых дипломатов РФ.
"В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников", - написал в пятницу, 23 апреля, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.
Литва, в свою очередь, высылает двух российских дипломатов. Эстония
высылает одного дипломата РФ.
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