Страны Балтии тестировали возможность работы без российской электроэнергии

09:38 12 Апрель Киев, Украина

Импорт российской электроэнергии в тестовом режиме был прекращен странами Балтии на 2 дня. Окончательный полный выход из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва) запланирован на 2025 год.

Об этом сообщает Коммерсантъ в понедельник, 12 апреля.



Указано, что Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России на два дня (8 и 11 апреля) на время тестового отключения ЛЭП между Беларусью и Литвой перед выходом балтийских стран из энергокольца БРЭЛЛ. В Минэнерго РФ сообщили, что отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой не оказало влияния на работу российской энергосистемы.



В эти дни в России из-за прекращения экспортных поставок упали спрос и цены на электроэнергию, в Прибалтике цены, наоборот, выросли.