Страны Балтии расширят санкции против должностных лиц Беларуси

11:34 25 Сентябрь Киев, Украина

Администрация президента Латвии Гитанаса Науседы сообщила, что Латвия, Литва и Эстония расширят санкции против должностных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих.

«Черный список» дополнят более ста лицами, включая судей, сотрудников президентской администрации и силовых структур.

В запланированном к публикации списке — 103 представителя силовых структур, ОМОНа, Высшего и Конституционного суда, сотрудники администрации президента.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс также подтвердил, что договоренность об обнародовании списка достигнута с коллегами из Литвы и Эстонии.

По его словам, «страны Балтии расширят санкции, и список будет последним».