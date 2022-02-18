Страны Балтии расширят санкции против должностных лиц Беларуси

Администрация президента Латвии Гитанаса Науседы сообщила, что Латвия, Литва и Эстония расширят санкции против должностных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих.
«Черный список» дополнят более ста лицами, включая судей, сотрудников президентской администрации и силовых структур.
В запланированном к публикации списке — 103 представителя силовых структур, ОМОНа, Высшего и Конституционного суда, сотрудники администрации президента.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс также подтвердил, что договоренность об обнародовании списка достигнута с коллегами из Литвы и Эстонии.
По его словам, «страны Балтии расширят санкции, и список будет последним».
«Черный список» дополнят более ста лицами, включая судей, сотрудников президентской администрации и силовых структур.
В запланированном к публикации списке — 103 представителя силовых структур, ОМОНа, Высшего и Конституционного суда, сотрудники администрации президента.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс также подтвердил, что договоренность об обнародовании списка достигнута с коллегами из Литвы и Эстонии.
По его словам, «страны Балтии расширят санкции, и список будет последним».
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