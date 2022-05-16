Страны Балтии прекратили сотрудничество с Беларусью и россией по системе «Зеленая карта»

08:01 16 мая Киев, Украина

Страховщики транспортных средств стран Балтии приняли решение о прекращении сотрудничества с Беларусью и россией по системе «Зеленая карта»

Об этом сообщает Delfi.lv.





Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) рекомендует страховщикам отказаться от выдачи «Зеленых карт» для поездок в россию и Беларусь. Те автовладельцы, которые хотят отправиться в эти страны, смогут купить договор пограничного страхования на границе соответствующей страны.

«Договоренность предусматривает, что договор о сотрудничестве с российским и белорусским бюро будет в силе до 5 мая 2023 года, поэтому уже выданные „Зеленые карты“ остаются в силе. Но уже сейчас водители должны считаться с известными неудобствами, планируя приобретение страховки для поездки в эти страны», — поясняет член правления LTAB Юрис Стенгревицс.

Он отметил, что сотрудничество по системе «Зеленая карта» прерывается из-за начатых в Украине военных действий,выше упомянутых стран-агрессоров, а также в связи с санкциями западных стран в отношении россии и Беларуси, из-за которых международные перечисления в эти страны фактически невозможны.



Система «Зеленая карта» была введена в 1953 году и призвана избавить водителей от необходимости заключать договор пограничного страхования при пересечении границ. Договор страхования «Зеленая карта» заключается с владельцем транспортного средства или от его имени с водителем в отношении автомобиля, зарегистрированного в Беларусь и выезжающего за ее пределы для его использования в дорожном движении государства — члена системы «Зеленая карта». И наоборот — для автовладельцев из стран-членов системы «Зеленая карта» при въезде в Беларусь.



Напомним, в конце марта Украина отменила признание страховых сертификатов «Зеленая карта» Беларуси и россии.



