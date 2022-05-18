Страны Балтии и Польша попросили НАТО значительно расширить военное присутствие на их территории

11:38 18 мая Киев, Украина

Литва, Латвия, Эстония и Польша просят НАТО увеличить контингенты, дислоцированные на их территориях из-за опасения агрессии со стороны россии.

Об этом пишет The Washington Post.

«Прямую военную агрессию россии против союзников по НАТО нельзя исключать. россия может быстро сосредоточить вооруженные силы у восточной границы НАТО и поставить альянс перед войной как свершившимся фактом», — сказано в конфиденциальном совместном предложении Литвы, Латвии, Эстонии.

Четыре государства выступили за переброску на их территорию дополнительного военного контингента численностью до 20 тысяч человек для каждой страны. Часть их союзников по НАТО высказала опасения, что тогда они сами могут оказаться уязвимыми, а такое масштабное развертывание сил будет чрезмерно дорогостоящим.



Однако, как пишет Washington Post, другие члены альянса, такие как Франция и Италия, сомневаются, будет ли россия после вторжения в Украину представлять угрозу для НАТО в ближайшее время.



Предварительное решение по этой теме собираются принять к саммиту в Мадриде, который пройдет в конце июня. Тогда же страны собираются рассмотреть заявки на членство Финляндии и Швеции.