Страны G7 осуждают "гибридную агрессию" на белорусско-польской границе

16:01 18 Ноябрь Киев, Украина

Страны Большой семерки (G7) осудили "создание режимом Лукашенко миграционного кризиса". По мнению G7, Польша, Латвия и Литва стали жертвами гибридной атаки со стороны Беларуси.



В своем заявлении "Большая Семка" призвала Беларусь "немедленно прекратить агрессию и эксплуатационную кампанию, чтобы избежать смертей и прекратить страдания людей, а также дать доступ международным организациям доставить на границу гумпомощь.".



В заявлении действия властей Беларуси названы "попыткой отвлечь внимание от ситуации сложившейся после незаконных выборов в Беларуси" .



Власти Ирака сообщили, что в четверг начинают вывозить своих граждан из Беларуси. 430 иракцев, которые были транспортированы с приграничных территорий в Минск, будут эвакуированы самолетом Иракских авиалиний.

По оценкам обозревателей, на границе Беларуси с Польшей находятся около тысячи мигрантов. Во вторник мигранты пытались прорвать границу, сообщают власти Польши. После инцидентов на границе, некоторые мигранты были размещены в складских помещениях неподалеку.