Страдания людей не должны быть забыты - Гутерреш

18:19 26 Апрель Киев, Украина

Генсек ООН Антониу Гутерреш в Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе опубликовал обращение.

Он отметил усилия Украины, РФ и Беларуси по восстановлению территорий, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС в 1986 году

"Эта годовщина (35-я годовщина аварии, - ред.) - повод отдать должное усилиям правительств Беларуси, Российской Федерации и Украины по восстановлению прилегающих территорий, а также отметить работу ученых, которые тщательно проанализировали данные о трагедии, что оказалось востребованным в целях планирования на случай чрезвычайных ситуаций и снизило риски их возникновения", - подчеркнул Гутерриш.

Он также напомнил, что страдания людей вследствие аварии "не должны быть забыты".



Генсек ООН подчеркнул, что после аварии ООН оказывает помощь гражданам, проживающим на прилегающих к ЧАЭС территориях. Так, например, с 2002 года количество предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в местах, непосредственно пострадавших в результате аварии, увеличилось с двух тысяч до 37 тысяч.



Гутерриш также отметил важность опыта сотрудничества государственных властей с различными общественными институтами по ликвидации последствий взрыва.