Столтенберг: сил НАТО нет на территории Украины

16:02 25 ноября Киев, Украина





По словам Столтенберга, для управления продвинутыми системами ПВО или артиллерии, которые Украине поставляют союзники, украинские военные проходят подготовку непосредственно в странах-членах Альянса. Для примера он привел поставки систем HIMARS. Ни военные подразделения НАТО , ни инструктора не присутствуют на территории Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, опровергая один из главных нарративов пропаганды рф.По словам Столтенберга, для управления продвинутыми системами ПВО или артиллерии, которые Украине поставляют союзники, украинские военные проходят подготовку непосредственно в странах-членах Альянса. Для примера он привел поставки систем HIMARS.

"И когда нужен специалист, чтобы управлять этой системой, будь то система противовоздушной обороны или артиллерийская система, украинцы получают подготовку в стране НАТО. Но сотрудники НАТО не проводят никакой работы на территории Украины. Это подчеркивает то, что НАТО не является стороной конфликта – у нас нет войск на местах, но союзники по НАТО помогают Украине осуществлять самооборону", – пояснил он.



Столтенберг также считает, что вопрос предоставления Украине систем ПВО, как это недавно обсуждала Польша, в частности, передачи принадлежащих Германии Patriot, является компетенцией конкретного государства.

"Конкретные решения в отношении конкретных систем – это национальные решения", – пояснил генсек.

Он также сообщил, что союзники продолжают наращивать производственные мощности военно-промышленного комплекса.