Столтенберг: сил НАТО нет на территории Украины

16:02 25 ноября Киев, Украина

Ни военные подразделения НАТО, ни инструктора не присутствуют на территории Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, опровергая один из главных нарративов пропаганды рф.

По словам Столтенберга, для управления продвинутыми системами ПВО или артиллерии, которые Украине поставляют союзники, украинские военные проходят подготовку непосредственно в странах-членах Альянса. Для примера он привел поставки систем HIMARS.
 
"И когда нужен специалист, чтобы управлять этой системой, будь то система противовоздушной обороны или артиллерийская система, украинцы получают подготовку в стране НАТО. Но сотрудники НАТО не проводят никакой работы на территории Украины. Это подчеркивает то, что НАТО не является стороной конфликта – у нас нет войск на местах, но союзники по НАТО помогают Украине осуществлять самооборону", – пояснил он.

Столтенберг также считает, что вопрос предоставления Украине систем ПВО, как это недавно обсуждала Польша, в частности, передачи принадлежащих Германии Patriot, является компетенцией конкретного государства.
 
"Конкретные решения в отношении конкретных систем – это национальные решения", – пояснил генсек.
 
Он также сообщил, что союзники продолжают наращивать производственные мощности военно-промышленного комплекса.
 
"Частично мы смогли увеличить производство в странах союзников, производя оборудование времен СССР и боеприпасы того времени, что крайне срочно, так как у Украины есть артиллерия советского образца, и им нужны боеприпасы и запасные части. Союзники в восточной части Альянса имеют это производство, и они увеличили производство", – рассказал Столтенберг.