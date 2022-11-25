Столтенберг: сил НАТО нет на территории Украины

Ни военные подразделения НАТО, ни инструктора не присутствуют на территории Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, опровергая один из главных нарративов пропаганды рф.
По словам Столтенберга, для управления продвинутыми системами ПВО или артиллерии, которые Украине поставляют союзники, украинские военные проходят подготовку непосредственно в странах-членах Альянса. Для примера он привел поставки систем HIMARS.
По словам Столтенберга, для управления продвинутыми системами ПВО или артиллерии, которые Украине поставляют союзники, украинские военные проходят подготовку непосредственно в странах-членах Альянса. Для примера он привел поставки систем HIMARS.
Столтенберг также считает, что вопрос предоставления Украине систем ПВО, как это недавно обсуждала Польша, в частности, передачи принадлежащих Германии Patriot, является компетенцией конкретного государства.
Он также сообщил, что союзники продолжают наращивать производственные мощности военно-промышленного комплекса.
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