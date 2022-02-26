Столтенберг потребовал от России прекратить военную агрессию против Украины

11:06 24 Февраль Киев, Украина

Как ни готовились во всём мире к возможному полномасштабному нападению России на Украину, до последнего у всех внутри жила надежда на последний шанс дипломатического урегулирования ситуации. Сегодняшнее утреннее сообщение о вооруженном нападении РФ на Украину прогремело для стран Запада как гром среди ясного неба. Оказалось, что никто серьезно не воспринимал бредовые угрозы Путина. Даже заявление о признании ДНР и ЛНР еще не были для многих сигналом к войне.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг срочно выступил с осуждением действий России и обратился к правительству РФ с требованием незамедлительно остановить вооруженное вторжение.

Он назвал действия России безрассудными и ничем не спровоцированными, ведущими к "угрозе жизни бесчисленных мирных жителей".

Столтенберг назвал агрессию РФ как нарушением международного права, так и "серьезной угрозой евроатлантической безопасности".

Также он сообщил, что состоится срочное собрание представителей НАТО, чтобы обсудить агрессивные действия России и те последствия, к которым они могут привести.

С подобными словами осуждения в адрес Кремля выступили председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид. Они в очередной раз обратились к России с призывом вернуться к дипломатическому решению сложившейся вокруг Украины ситуации.

Напомним, что решением президента Украины в стране введено военное положение. Пока оно объявлено на 30 дней.