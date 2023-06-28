Столтенберг может остаться на должности генсека НАТО еще на год — EURACTIV

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, вероятно, не уйдет в отставку этой осенью, а останется на своем посту еще на один год.
Об этом сообщили в EURACTIV со ссылкой на четырех дипломатов НАТО. По данным издания, его мандат официально будет продлен сегодня 28 июня.
Отмечается, что такое решение будет принято, поскольку "альянс стремится к стабильности и единству, пытаясь сохранить поддержку Украины против агрессии россии".
Срок полномочий Столтенберга продлевался уже дважды – один раз на второй полный мандат и второй раз в марте 2022 года сразу после того, как россия вторглась в Украину.
Среди потенциальных преемников Столтенберга назывались кандидатуры премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса или премьер-министра Испании Педро Санчеса.
Однако, как пишет EURACTIV, они, вероятно, пока не смогли получить преимущественную поддержку среди 31 члена НАТО. Уоллес в свою очередь исключил себя из гонки, предположив, что Вашингтон хотел бы, чтобы Столтенберг остался на должности.
Об этом сообщили в EURACTIV со ссылкой на четырех дипломатов НАТО. По данным издания, его мандат официально будет продлен сегодня 28 июня.
Отмечается, что такое решение будет принято, поскольку "альянс стремится к стабильности и единству, пытаясь сохранить поддержку Украины против агрессии россии".
Срок полномочий Столтенберга продлевался уже дважды – один раз на второй полный мандат и второй раз в марте 2022 года сразу после того, как россия вторглась в Украину.
Среди потенциальных преемников Столтенберга назывались кандидатуры премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса или премьер-министра Испании Педро Санчеса.
Однако, как пишет EURACTIV, они, вероятно, пока не смогли получить преимущественную поддержку среди 31 члена НАТО. Уоллес в свою очередь исключил себя из гонки, предположив, что Вашингтон хотел бы, чтобы Столтенберг остался на должности.
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