Столтенберг анонсировал учения НАТО по ядерному сдерживанию в Средиземноморье

19:37 12 октября Киев, Украина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на следующей неделе Североатлантический альянс проведет в Средиземноморском регионе масштабные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Хотя эти учения ежегодные, союзники будут учитывать обстоятельства, связанные с войной россии против Украины.

Об этом Йенс Столтенберг сказал по итогам заседания Совета НАТО на уровне министров обороны, 12 октября в Брюсселе.

"Российская война против Украины является напоминанием о важной роли, которую ядерное вооружение НАТО играет в сдерживании агрессии. На следующей неделе Североатлантический союз проведет ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. Это рутинная тренировка, которая проходит каждое октября. В этом году такая тренировка состоится с привлечением Италии, Хорватии и Средиземного моря", - сказал Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, учения станут возможностью показать эффективность и безопасность ядерного сдерживания Альянса.