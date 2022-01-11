Столкновения ВВС Америки и России в воздухе

По сведениям командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана, "непрофессионально и небезопасно" действовали летчики-истребители ВКС РФ, когда совершали перехват бомбардировщика B-52 над акваторией Черного моря.

Летчики ВКС России ограничили американскому самолету возможность для маневрирования, преградив курс на расстоянии 30 метров, сообщил генерал.

По словам Харригана, американский бомбардировщик выполнял плановый пролет в международном воздушном пространстве, а действия российских Су-27 угрожали безопасности полета задействованных там воздушных судов.

"Подобные действия увеличивают вероятность столкновений в воздухе, являются ненужными и несовместимыми с хорошим летным мастерством и международными правилами полетов", - заявил командующий ВВС США в Европе.

Инцидент произошел еще 28 августа. Российская сторона тогда сообщила, что американский B-52 приближался к российской границе и на его перехват поднимались истребители Су-27.

Национальный центр управления обороной РФ отмечал, что экипажи Су-27 соблюдали международные правила использования воздушного пространства и идентифицировали цель с безопасного расстояния.

Накануне стало известно, что американские военно-воздушные силы перехватили шесть российских военных самолетов у побережья Аляски.

"Американские истребители F-22 при поддержке авиации по дозаправке топливом в небе KC-135, перехватили три группы российских патрульных самолетов Ту-142, вошедших в идентификационную зону воздушной обороны Аляски", - писал Голос Америки 29 августа.

Командование аэрокосмической обороны Северной Америки уточняет, что инциденты произошли в ночь с четверга на пятницу.

Российская авиация подошла на 50 морских миль к берегу Аляски и в течение почти пяти часов находилась в международном воздушном пространстве, добавили в командовании.

"Наши соперники продолжают расширять свое военное присутствие и испытывают нашу оборону", - заявил в связи с этим командующий аэрокосмической обороны Северной Америки генерал Глен Вангерк.

Северное командование вооруженных сил США также заявило, что у берегов Аляски всплыла российская подводная лодка.

В США уточнили, что российская субмарина находилась не в американских территориальных водах, но за судном внимательно наблюдают, так как не исключена вероятность, что на нем произошла авария, поэтому понадобится помощь.