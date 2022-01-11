Столкновения ВВС Америки и России в воздухе

По сведениям командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана, "непрофессионально и небезопасно" действовали летчики-истребители ВКС РФ, когда совершали перехват бомбардировщика B-52 над акваторией Черного моря.
Летчики ВКС России ограничили американскому самолету возможность для маневрирования, преградив курс на расстоянии 30 метров, сообщил генерал.
По словам Харригана, американский бомбардировщик выполнял плановый пролет в международном воздушном пространстве, а действия российских Су-27 угрожали безопасности полета задействованных там воздушных судов.
Инцидент произошел еще 28 августа. Российская сторона тогда сообщила, что американский B-52 приближался к российской границе и на его перехват поднимались истребители Су-27.
Национальный центр управления обороной РФ отмечал, что экипажи Су-27 соблюдали международные правила использования воздушного пространства и идентифицировали цель с безопасного расстояния.
Накануне стало известно, что американские военно-воздушные силы перехватили шесть российских военных самолетов у побережья Аляски.
Командование аэрокосмической обороны Северной Америки уточняет, что инциденты произошли в ночь с четверга на пятницу.
Российская авиация подошла на 50 морских миль к берегу Аляски и в течение почти пяти часов находилась в международном воздушном пространстве, добавили в командовании.
Северное командование вооруженных сил США также заявило, что у берегов Аляски всплыла российская подводная лодка.
В США уточнили, что российская субмарина находилась не в американских территориальных водах, но за судном внимательно наблюдают, так как не исключена вероятность, что на нем произошла авария, поэтому понадобится помощь.
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