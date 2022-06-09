Стоимость газа в Европе выросла на 20 процентов

15:12 09 июня Киев, Украина

Цена газа в Европе на торгах в четверг, 9 июня, подскочила почти на 20% на фоне начала ремонтных работ на месторождениях газа в Норвегии.

 
Так, июльский фьючерс на TTF на бирже ICE Futures вырос до $1021 за тысячу кубометров после $855 на закрытии днем ранее.

Накануне норвежская Gassco сообщила об остановке на ежегодную профилактику месторождения Visund и Heimdal (мощности на 22 млн куб. м в сутки), а сегодня встали на ремонт - Troll и Kollsnes (82 млн кубометров).

Также на стоимость газа влияет пожар на заводе СПГ Freeport мощностью 15 млн тонн в год. Работа LNG остановлена как минимум на три недели.