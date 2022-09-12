Стоимость газа в Европе стабилизировалась

По данным торгов в понедельник, стоимость газа в Европе установилась в районе 2000 долларов за тысячу кубометров.
Так, спотовая цена газа на площадке TTF в Нидерландах с поставкой на "день вперед" составляет $1972 за тысячу кубометров или 188 евро за МВт ч.
Цены на газ стабилизировались на фоне увеличения поставок сжиженного газа (СПГ) из США и превышающий план уровень заполнения хранилищ.
Цены на газ стабилизировались на фоне увеличения поставок сжиженного газа (СПГ) из США и превышающий план уровень заполнения хранилищ.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии