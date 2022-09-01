Стоимость газа в Европе продолжает стремительно расти

12:50 25 августа Киев, Украина

25 августа стоимость газа в Европе превысила отметку в 3200 долларов за тысячу кубометров.

Так, цена сентябрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $3236 за тысячу кубометров.



С начала августа средняя цена газа составила $2318, тогда как в июле - $1764 за тысячу кубометров.



Исторический максимум цены на газ был зафиксирован 7 марта 2022 года - $3898.



Газ дорожает из-за роста цен на СПГ в Азии, а также ограниченной работы основных поставщиков трубопроводного газа: в Норвегии продолжаются профилактические ремонты на промыслах, а мощности газопровода Северный поток сокращены.



На прошлой неделе стоимость газа на европейском рынке выросла более чем на $500. При этом закачка газа в европейские хранилища идет по графику.