Стоимость газа в Европе продолжает стремительно расти

25 августа стоимость газа в Европе превысила отметку в 3200 долларов за тысячу кубометров.
Так, цена сентябрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $3236 за тысячу кубометров.
С начала августа средняя цена газа составила $2318, тогда как в июле - $1764 за тысячу кубометров.
Исторический максимум цены на газ был зафиксирован 7 марта 2022 года - $3898.
Газ дорожает из-за роста цен на СПГ в Азии, а также ограниченной работы основных поставщиков трубопроводного газа: в Норвегии продолжаются профилактические ремонты на промыслах, а мощности газопровода Северный поток сокращены.
На прошлой неделе стоимость газа на европейском рынке выросла более чем на $500. При этом закачка газа в европейские хранилища идет по графику.
С начала августа средняя цена газа составила $2318, тогда как в июле - $1764 за тысячу кубометров.
Исторический максимум цены на газ был зафиксирован 7 марта 2022 года - $3898.
Газ дорожает из-за роста цен на СПГ в Азии, а также ограниченной работы основных поставщиков трубопроводного газа: в Норвегии продолжаются профилактические ремонты на промыслах, а мощности газопровода Северный поток сокращены.
На прошлой неделе стоимость газа на европейском рынке выросла более чем на $500. При этом закачка газа в европейские хранилища идет по графику.
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