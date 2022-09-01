Стоимость газа в Европе продолжает расти

12:43 22 августа Киев, Украина

В понедельник, 22 августа стоимость газа в Европе превысила уровень в 2900 долларов за тысячу кубометров на торгах.

Так, на хабе TTF в Нидерландах цена на газ достигла 2928 долларов за тысячу кубометров.



На прошлой неделе стоимость газа на европейском рынке выросла более чем на $500. При этом закачка газа в европейские хранилища идет по графику.



/>Рост цен ускорился после сообщения Газпрома о полной остановке поставок по Северному потоку-1 с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.