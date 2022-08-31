Стоимость газа в ЕС превысила 2300 долларов за тысячу кубометров

18:27 11 августа Киев, Украина

В четверг, 11 августа стоимость газа в Европе превысила 2300 долларов за тысячу кубометров.

Так, цена ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $2311 за тысячу кубометров. С начала суток стоимость выросла на 100 долларов.



На рост цен влияют низкие поставки газа по Северному потоку-1, растущие цены на сжиженный газ в Азии, а также остановка с 13 августа до конца месяца на профилактику часть мощностей норвежского месторождения Troll и установки подготовки газа Kollsnes, из-за чего добычные мощности уменьшатся на 20 млн куб. м газа.