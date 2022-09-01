Стоимость газа на европейском рынке резко упала

17:55 29 августа Киев, Украина

29 августа по данным торгов стало известно о резком снижении стоимости газа на европейском рынке.

Спотовая цена газа на площадке TTF в Нидерландах с поставкой на "день вперед" составляет 2810 долларов за тысячу кубометров или 272,03 евро за МВт ч.



Как пишет Bloomberg, цены на газ начали падать после того, как Германия заявила, что ее газовые хранилища заполняются быстрее, чем планировалось, а некоторые трейдеры зафиксировали прибыль после ралли последних недель.



После этого котировки упали более чем на 20%, частично компенсировав скачок на прошлой неделе почти на 40%.