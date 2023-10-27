Стоимость биткоина впервые с прошлого года выросла до более чем $35 тысяч

14:01 24 октября Киев, Украина

Криптовалюты продолжили рост на торгах в Азии, а биткоин поднялся до почти 18-месячного максимума. Он вырос более чем на 6% до 35 198 долларов, что является самым высоким показателем с мая 2022 года.

Об этом сообщает агентство Reuters.



Отмечается, что в понедельник, 23 октября, биткоин подскочил на 10% во время лучшей сессии почти за год, а в 2023 году его цена повысилась. Криптопривязанные акции, такие как Coinbase Global (COIN.O) или владелец биткоина MicroStrategy (MSTR.O) выросли во время торговли после закрытия.



Другие криптовалюты, в частности, эфир, также выросли на фоне ожидания создания биржевого биткоина фонда. Стоимость эфира превысила 1800 долларов.



Биржевой фонд (ETF), владеющий биткоинами от имени фонда инвесторов, считается движителем спроса, после чего он сможет любому, кто не желает торговать на криптовалютных рынках, приобрести биткоины через фондовый рынок.



Инвестиционная компания BlackRock (BLK.N) является одной из нескольких фирм, ожидающих рассмотрение заявки на биткоин фонды в США, и предположения об их вероятном одобрении "были подогреть" листингом iShares ETF BlacRock на вебсайт клиринговой палаты DTCC.



Ожидания также выросли после того, как в октябре появились сообщения о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США не будет обжаловать решение суда о том, что было неправильно отклонить заявку ETF от Grayscale Investments. Отмечается, что регулятор до сих пор не дал разрешения ETF одновременно инвестировать в биткоины, ссылаясь на риски, связанные с этим — мошенничество и манипуляции рынком.