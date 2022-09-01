Стихийное бедствие в Испании: жителей 8 сел эвакуировали из-за лесного пожара

07:29 15 августа Киев, Украина

В результате сильного лесного пожара в испанской провинции Сарагоса, эвакуировали восемь сел.

Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщило агентство Associated Press.



По его данным, стихийное бедствие в регионе началось в субботу из-за засухи. За сутки огонь по периметру распространился на 50 километров.



Отмечается, что в районе поселка Аньон-де-Монкайо ситуация критическая. В целом власти вывезли в безопасные места около 1,5 тысячи людей.



К тушению огня привлечены сотни пожарных.



По данным АР, засуха и экстремально высокие температуры превращают 2022 год для Испании в худший год века с точки зрения пожаров. Уже зарегистрировано 43 крупных очага, которые сожгли не менее 500 гектаров лесных насаждений.