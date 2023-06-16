Стартуют крупнейшие в истории НАТО авиационные учения Air Defender 23

Сегодня 12 июня в Германии стартуют авиационные учения Air Defender 23 – крупнейшие в истории Североатлантического Альянса (НАТО).
Об этом сообщает Bloomberg.
В учениях примут участие более 20 стран-партнеров и около 250 самолетов, в том числе американские F-35, нидерландские Lockheed Martin, системы АВАКС, а также транспортные перевозчики ВВС Японии.
Операция Air Defender 23 пройдет на четырех объектах в Германии, а также на одном объекте в Нидерландах и на одном в Чехии.
Как пишет Bloomberg, учения имеют целью проверить способность военно-воздушных сил реагировать на кризис в Европе на фоне усиления напряженности в отношениях с россией.
Авиационные тренировки продлятся до 23 июня. Районы учений будут использоваться до четырех часов в день в разное время и в этот период данные участки воздушного пространства будут закрыты для гражданских авиарейсов.
Ранее отмечалось, что, хотя учения планировались в течение нескольких лет, полномасштабное вторжение россии в Украину в феврале 2022 года заставило НАТО серьезно подготовиться к возможности нападения на свою территорию.
Об этом сообщает Bloomberg.
В учениях примут участие более 20 стран-партнеров и около 250 самолетов, в том числе американские F-35, нидерландские Lockheed Martin, системы АВАКС, а также транспортные перевозчики ВВС Японии.
Операция Air Defender 23 пройдет на четырех объектах в Германии, а также на одном объекте в Нидерландах и на одном в Чехии.
Как пишет Bloomberg, учения имеют целью проверить способность военно-воздушных сил реагировать на кризис в Европе на фоне усиления напряженности в отношениях с россией.
Авиационные тренировки продлятся до 23 июня. Районы учений будут использоваться до четырех часов в день в разное время и в этот период данные участки воздушного пространства будут закрыты для гражданских авиарейсов.
Ранее отмечалось, что, хотя учения планировались в течение нескольких лет, полномасштабное вторжение россии в Украину в феврале 2022 года заставило НАТО серьезно подготовиться к возможности нападения на свою территорию.
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