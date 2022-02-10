Стартовали российские военные учения "Кавказ-2020". Стоит ли опасаться Украине?

Из сообщения пресс-службы минобороны РФ стало известно, что 21 сентября в вооруженных силах Российской Федерации (РФ) начались стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020".
Они продолжатся до 26 сентября на территории Южного военного округа (ЮВО), в состав которого оккупанты включили Крымский полуостров.
В рамках учений экипажи истребителей Су-27 и Су-30см ЮВО заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на оперативных аэродромах в оккупированном Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области.
Основные мероприятия учений оккупантов пройдут на внутренних полигонах ЮВО – Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской.
В акваториях Черного и Каспийского морей будут проведены учения группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, в том числе с участием кораблей военно-морских сил Ирана, говорится в сообщении.
Как сообщили оккупанты, для отработки совместных действий на учения приглашены воинские формирования от Армении, Беларуси, Китая, Мьянмы и Пакистана.
Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.
Всего к учениям "Кавказ-2020" привлекается около 80 тыс. человек, в практических действиях на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.
Данные учения являются завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной подготовки вооруженных сил РФ в текущем году, уточнили в пресс-службе российского минобороны.
Военные учения "Кавказ" проводятся на территории Южного военного округа, маневры уже проходили дважды – в 2012-м и 2016 годах. В последний раз в них приняло участие около 12,5 тыс. военнослужащих. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров сказал изданию "Красная звезда", что это будет основное и самое масштабное мероприятие боевой учебы войск в РФ в текущем году.
Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что во время проведения учений "Кавказ-2020" Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма.
Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что украинская сторона не зафиксировала создание российскими оккупантами ударных группировок в аннексированном Крыму, но на всякий случай готовится "к адекватному реагированию".
19 сентября, практически одновременно российскими учениями "Кавказ-2020", в Украине стартовали военные учения "Объединенные усилия – 2020" с участием подразделений вооруженных сил стран – членов НАТО, в частности США и Великобритании.
Они продолжатся до 26 сентября на территории Южного военного округа (ЮВО), в состав которого оккупанты включили Крымский полуостров.
В рамках учений экипажи истребителей Су-27 и Су-30см ЮВО заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на оперативных аэродромах в оккупированном Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области.
Основные мероприятия учений оккупантов пройдут на внутренних полигонах ЮВО – Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской.
В акваториях Черного и Каспийского морей будут проведены учения группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, в том числе с участием кораблей военно-морских сил Ирана, говорится в сообщении.
Как сообщили оккупанты, для отработки совместных действий на учения приглашены воинские формирования от Армении, Беларуси, Китая, Мьянмы и Пакистана.
Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.
Всего к учениям "Кавказ-2020" привлекается около 80 тыс. человек, в практических действиях на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.
Данные учения являются завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной подготовки вооруженных сил РФ в текущем году, уточнили в пресс-службе российского минобороны.
Военные учения "Кавказ" проводятся на территории Южного военного округа, маневры уже проходили дважды – в 2012-м и 2016 годах. В последний раз в них приняло участие около 12,5 тыс. военнослужащих. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров сказал изданию "Красная звезда", что это будет основное и самое масштабное мероприятие боевой учебы войск в РФ в текущем году.
Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что во время проведения учений "Кавказ-2020" Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма.
Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что украинская сторона не зафиксировала создание российскими оккупантами ударных группировок в аннексированном Крыму, но на всякий случай готовится "к адекватному реагированию".
19 сентября, практически одновременно российскими учениями "Кавказ-2020", в Украине стартовали военные учения "Объединенные усилия – 2020" с участием подразделений вооруженных сил стран – членов НАТО, в частности США и Великобритании.
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