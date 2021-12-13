Стартовала первая миссия Китая по исследованию Марса

14:40 23 Июль Киев, Украина

Космос становится популярным, стартовала миссия КНР на Марс. С китайского космодрома запущен ракета-носитель "Тяньвэнь-1", цель миссии, изучение возможности колонизации "красной планеты".

Запуск тяжелого ракетаносителя "Чанчжэн-5" (CZ-5) с автоматической межпланетной станцией (АМС) "Тяньвэнь-1" общей массой около 5 тонн, состоящей из орбитального аппарата и посадочной платформы с марсоходом, был осуществлен в 07:42 по киевскому времени со стартовой площадки LC101 китайского космодрома Вэньчан, который расположен на острове Хайнань.

Станция должна достичь Марса через семь месяцев (к 11 февраля 2021 года).



Отмечается, что в это время она начнет выполнять тормозной маневр и выйдет на орбиту Марса.



Примерно на протяжении двух месяцев АМС будет проводить детальную съемку поверхности Красной планеты для выбора наиболее подходящего места посадки.



Планируется, что 11 апреля 2021 года посадочная платформа с легким 240-килограммовым марсоходом отделится от орбитального аппарата и совершит посадку на поверхность планеты. Предварительным местом посадки выбран район южной части равнины Утопия в восточной части северного полушария Марса.





Запланированный срок работы марсохода составляет 90 марсианских суток (солов), которые на 2,7% больше земных. Его электропитание будут обеспечивать четыре панели солнечных батарей. Скорость передвижения китайского ровера достигает 200 метров в час.

Китайский марсоход оснащен мультиспектральными камерами для навигации и топографической съемки, радиолокационной станцией подповерхностного зондирования для исследования геологического строения Марса до 10-метровой глубины, прибором для анализа химического состава грунта и поиска биомолекул, а также детекторами магнитного поля и метеостанцией.



Орбитальный аппарат оборудован двумя камерами, в том числе высокого разрешения, подповерхностным радаром для зондирования грунта на глубину до 100 метров и инфракрасным спектрометром для определения минералогического состава пород на поверхности планеты. Его главной задачей будет построение топографической карты Марса, изучение ионосферы и состава марсианского грунта, а также поиски залежей льда под поверхностью Красной планеты.



Это уже вторая земная миссия к Марсу с начала недели. В понедельник к Красной планете на японской ракете-носителе H-IIA отправился космический аппарат Al Amal ("Надежда") ОАЭ. Орбитальный аппарат предназначен для изучения марсианского климата и нижних слоев атмосферы, где формируется погода Красной планеты, в том числе пылевые бури.