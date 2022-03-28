Стартовал первый рейс гиперлупа Ричарда Брэнсона с пассажирами на борту

13:21 09 ноября Киев, Украина

В Лас-Вегасе состоялся первый стартовый запуск гиперлупа Virgin Hyperloop. На борту капсулы находилось два человека, двигалась она по испытательной трассе и разогналась до скорости в 100 миль в час.



Об этом сообщает The Guardian.



Джош Гигель, технический директор Virgin Hyperloop, и Сара Лучиан, директор по работе с пассажирами, совершили первую поездку. Они сели в двухместную капсулу Virgin Hyperloop с ремнями безопасности, плюшевыми сиденьями и маленькими окнами.



По словам компании, капсула Virgin Hyperloop разогналась на испытательной трассе только до 100 миль в час. Однако руководители Virgin Hyperloop рассматривают этот тест как важную веху и шаг к коммерциализации технологии гиперлуп.



Гиперлуп — это транспортная система, где люди путешествуют в поезде, который перемещается в вакуумной трубе со скоростью более 700 км в час. Система Virgin Hyperloop включает в себя магнитную левитацию, очень похожую на ту, которую используют в современных проектах высокоскоростных железных дорог в Японии и Германии.



Virgin Hyperloop предусматривает создание систем, соединяющих города. Джош Гигель объяснил, что его будущие коммерческие системы будут иметь кабины вместимостью от 25 до 30 человек. Он также рассказал, что Virgin Hyperloop предусматривает перевозку десятков тысяч пассажиров в час.

Системы Hyperloop могут работать как над землей, так и под землей, но до сих пор компания сосредоточилась на наземных проектах. Прокладка тоннелей под землей может занять много времени и будет стоить слишком дорого для испытательных конструкций.



В компании прогнозируют, что система гиперлупа будет сертифицирована в 2025 или 2026 году.