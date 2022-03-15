Стало известно, почему Иран не называет имена виновных в катастрофе МАУ

Стала известна причина, по которой не называются имена виновных в трагедии сбитого в Иране украинского самолета. Как пишет Радио Свобода, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов заявил, что Иран не может разглашать имена подозреваемых в сбитии самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) над Тегераном в январе 2020 года.

Он подчеркнул, что иранская сторона заявила о невозможности оглашения персональных данных подозреваемых до принятия приговора суда.

"Чувствительным для них является и вопрос, что обвиняемые являются военнослужащими, а потому разглашение данных по ним запрещено на национальном уровне", - сказал Мамедов.

Добавим, Иран заявил о начале выплат семьям жертв рейса МАУ. Власти страны утверждают, что некоторые родственники погибших пассажиров уже получили по 150 тысяч долларов. А вот Украина такую сумму компенсации отвергла.