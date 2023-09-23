Стало известно о секретных переговорах Британии с россией – СМИ

07:42 23 сентября Киев, Украина

По информации британского издания Inews, между Британией и российской федерацией проходят дипломатические встречи, о которых нигде не сообщается. Такие тайные переговоры ведутся на уровне официальных лиц Великобритании и ведущих особ Кремля. При встречах обсуждались вопросы, так или иначе касающиеся войны в Украине.

СМИ выяснило, что периодические тайные встречи проходили за последние 18 месяцев в таких местах, как Вена и Нью-Йорк. Встречи были организованы для обсуждения вопросов как безопасности самой Великобритании, так и международной безопасности.

В частности, на этих встречах поднимали вопросы дефицита зерна и ядерной безопасности. При этом Великобритания ни разу не пыталась вступить в мирные переговоры по поиску дипломатического прекращения войны в Украине.

Представитель британского МИД подтвердил, что встречи с российскими официальными лицами были только в тех ситуациях, когда это считалось "абсолютно необходимым".

Бывший офицер разведки, который сейчас работает с правительством Великобритании, отметил, что вторжение в Украину является "одной из немногих тем", где британское правительство имеет "четкую стратегическую позицию", которую разделяют НАТО и другие союзники. Поэтому было бы "удивительно", если бы британским дипломатам дали указание вести переговоры о прекращении конфликта.

Бывший сотрудник британского МИД заявил, что подобная "кулуарная дипломатия" считается "очень хорошей практикой", ведь позволяет держать диалог открытым для уменьшения рисков.

"Я бы больше волновался, если бы они (тайные встречи – ред.) не происходили", - заявил бывший дипломат.

Напомним, прокуратура Британии сообщила, что пяти гражданам Болгарии будут предъявлены обвинения по подозрению в шпионаже в пользу россии.