Стало известно местонахождение исчезнувшего Шойгу

Как стало известно вчера из сообщения советника главы МВД Украины Антона Геращенко, исчезнувший из поля зрения СМИ министр обороны России Сергей Шойгу находится на лечении после перенесенного инфаркта.

"У Шойгу инфаркт. Поэтому он не появляется на публике с середины марта", - говорится в сообщении.

По информации советника, инфаркт у Шойгу случился после выговора со стороны российского президента Владимира Путина за полный провал вторжения в Украину.

Как указано, сейчас глава российского оборонного ведомства проходит реабилитацию в Москве, в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко.

Напомним, три дня назад российские СМИ обратили внимание на то, что Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта. Как объяснили в Кремле, министр очень вовлечен в командование так называемой "спецоперацией" на территории Украины.

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