Стали известны детали договоренностей США и Германии по СП-2

09:15 22 июля Киев, Украина

Целью переговоров США и Германии было "обсуждение пакета мер, направленных на сокращение рисков", связанных с реализацией проекта "Северный поток-2".

Об этом сообщила заместитель главы Госдепа по политическим вопросам Виктория Нуланд. Документ о результатах переговоров обнародован на сайте МИД Германии.



Основные пункты договоренностей: