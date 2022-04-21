Стали известны детали договоренностей США и Германии по СП-2

Целью переговоров США и Германии было "обсуждение пакета мер, направленных на сокращение рисков", связанных с реализацией проекта "Северный поток-2".
Об этом сообщила заместитель главы Госдепа по политическим вопросам Виктория Нуланд. Документ о результатах переговоров обнародован на сайте МИД Германии.
Основные пункты договоренностей:
- в соответствии с достигнутым соглашением сторон, в случае попыток России использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России;
- в документе отмечается, что обязательство направлено на то, чтобы Россия не использовала ни один трубопровод, включая "Северный поток-2", для достижения агрессивных политических целей;
- меры могут включать в себя санкции, при этом Берлин должен инициировать их принятие не только на национальном, но и на общеевропейском уровне;
- Соединенные Штаты и Германия настаивают на том, чтобы транзит газа через Украину продолжался после 2024 года;
- Германия обязуется использовать все доступные рычаги для обеспечения продления на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией;
- для решения вопроса с продлением транзита газа Берлин должен назначить специального посланника, на его работу будет выделено 70 млн долларов;
- Германия, в частности, взяла на себя обязательство создать "зеленый фонд" в размере 1 млрд долларов и выделить Украине средства на переход к новым источникам энергии. Также в этот фонд Берлином будет внесено первоначальное пожертвование в размере не менее 175 млн долларов.
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