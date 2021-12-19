США прекратили торговые отношения с Мьянмой из-за госпереворота

08:13 30 Март Киев, Украина

До возвращения демократически избранного правительства Мьянмы США приняли решение прекратить сотрудничество с Мьянмой в рамках соглашения о торговле и инвестициях.

Об этом говорится в официальном заявлении торгового представителя США Кэтрин Тай.

«Соединенные Штаты поддерживают народ Мьянмы в его усилиях восстановить демократически избранное правительство, которое было основой экономического роста и реформ», - отмечается в заявлении.

При этом подчеркивается, что официальный Вашингтон решительно осуждает жестокое насилие сил безопасности против гражданского населения в этой стране.

«Убийство мирных протестующих, студентов, работников, лидеров профсоюзов, медиков и детей шокировало международное сообщество. Эти действия являются прямым посягательством на переходный демократический процесс в стране и усилия народа Мьянмы достичь мирного и процветающего будущего», - подчеркивается в документе.

В Офисе торгового представителя США также уточнили, что приостановление торговых отношений с Мьянмой «будет действовать до возвращения демократически избранного правительства» в этой стране.