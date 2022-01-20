США заявили, что ядерные переговоры с Ираном находятся на «завершающей стадии»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с Ираном по ядерной программе находятся на «завершающей стадии», но предупредил, что, если соглашение не будет достигнуто в ближайшие недели, Вашингтон и его союзники могут изменить тактику.
Выступая в Берлине после встречи с высокопоставленными дипломатами из Германии, Франции и Великобритании, Блинкен сказал, что чем дольше Иран не будет соблюдать Венское соглашение 2015 года, призванное обуздать ядерную программу Тегерана, тем ближе он будет к созданию атомного оружия.
«Мы действительно находимся на заключительной стадии», — сказал Блинкен журналистам, добавив, что, по его мнению, в ходе продолжающегося раунда переговоров в австрийской столице был достигнут скромный прогресс.
Выступая в Берлине после встречи с высокопоставленными дипломатами из Германии, Франции и Великобритании, Блинкен сказал, что чем дольше Иран не будет соблюдать Венское соглашение 2015 года, призванное обуздать ядерную программу Тегерана, тем ближе он будет к созданию атомного оружия.
«Мы действительно находимся на заключительной стадии», — сказал Блинкен журналистам, добавив, что, по его мнению, в ходе продолжающегося раунда переговоров в австрийской столице был достигнут скромный прогресс.
"Но мы не там, где должны быть. И если мы не доберемся до этого в ближайшее время, нам придется пойти другим путем», — сказал он.
Напомним, Соединенные Штаты вышли из Венского соглашения при президенте Дональде Трампе и восстановили экономические санкции против Тегерана. В ответ Иран повысил добычу обогащаемого урана, нарушив прежние соглашения.
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