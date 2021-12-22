США завершают участие в войне в Афганистане

Соединенные Штаты Америки до 11 сентября выведут войска из Афганистана, такое заявление сделал президент США Джо Байден.
С соответствующим заявлением он выступил во время включения из Белого дома.
Он подчеркнул, что сейчас пришло время закончить самую длинную войну, в которой участвует США.
Он отметил, что вывод сил США из Афганистана начнется 1 мая. Окончательный вывод состоится до 11 сентября, в 20 годовщину терактов 2001 года, которые втянули Соединенные Штаты в эту войну.
Также стал известно, что силы НАТО планируют выйти из Афганистана одновременно в координации с войсками США.
Кроме 2,5 тыс. американских военнослужащих, в этой азиатской стране находятся еще 7 тысяч военных преимущественно стран-членов НАТО. Скоординированный выход войск многих стран НАТО зависит от воздушной поддержки сил США.
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