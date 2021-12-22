США завершают участие в войне в Афганистане

10:01 15 Апрель Киев, Украина

Соединенные Штаты Америки до 11 сентября выведут войска из Афганистана , такое заявление сделал президент США Джо Байден

С соответствующим заявлением он выступил во время включения из Белого дома.

"Я уже четвертый президент Соединенных Штатов, который руководит присутствием американских войск в Афганистане. Два республиканцы, два демократы. Я не переложу эту ответственность на пятого", - отметил Байден.

Он подчеркнул, что сейчас пришло время закончить самую длинную войну, в которой участвует США.

"Время американским войскам вернуться домой", - заявил президент США.

Он отметил, что вывод сил США из Афганистана начнется 1 мая. Окончательный вывод состоится до 11 сентября, в 20 годовщину терактов 2001 года, которые втянули Соединенные Штаты в эту войну.

"Мы не будем спешить с выходом. Мы сделаем все ответственно, сознательно и безопасно, и мы будем делать это в полной координации с нашими союзниками и партнерами, которые сейчас имеют в Афганистане больше сил, чем мы ", - отметил Байден.

Также стал известно, что силы НАТО планируют выйти из Афганистана одновременно в координации с войсками США.

"Мы будем тесно сотрудничать в последующие месяцы относительно безопасного и скоординированного выхода наших сил из Афганистана", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Кроме 2,5 тыс. американских военнослужащих, в этой азиатской стране находятся еще 7 тысяч военных преимущественно стран-членов НАТО. Скоординированный выход войск многих стран НАТО зависит от воздушной поддержки сил США.