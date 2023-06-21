США заключают миллиардный контракт на ракеты AMRAAM с компанией Raytheon

13:55 21 июня Киев, Украина

Министерство обороны США заключило соглашение с компанией Raytheon Missiles and Defense по заказу ракет класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM) на 1,1 млрд долларов США, которые в частности планируется поставлять и в Украину.

Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона.



Ожидается, что заказ будет выполнен до 31 января 2027 года.



Контракт предусматривает незасекреченные зарубежные военные поставки в Украину, Бахрейн, Бельгию, Болгарию, Канаду, Финляндию, Венгрию, Италию, Японию, Нидерланды, Норвегию, Катар, Саудовскую Аравию, Сингапур, Южную Корею, Испанию, Швейцарию и Великобританию —на них приходится 39% от стоимости контракта.