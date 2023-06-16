США заблокировали продажу оружия Венгрии из-за срыва заявки Швеции на членство в НАТО

08:49 15 июня Киев, Украина





Об этом



Отмечается, что решение затормозить новые продажи оружия Будапешту демонстрирует растущий гнев на Венгрию со стороны сторонников НАТО, таких как Риш, редко блокирующий продажи оружия странам в любой части мира. Се натор Джеймс Риш от Республиканской партии в Комитете по международным отношениям заблокировал продажу оружия США Венгрии на сумму 735 миллионов долларов из-за отказа страны одобрить членство Швеции в Североатлантическом альянсе.Об этом сообщает The Wall Street Journal.Отмечается, что решение затормозить новые продажи оружия Будапешту демонстрирует растущий гнев на Венгрию со стороны сторонников НАТО, таких как Риш, редко блокирующий продажи оружия странам в любой части мира.

"В течение некоторого времени я прямо выражал свою обеспокоенность властям Венгрии по поводу ее отказа продвигать голосование за вступление Швеции в НАТО. Есть факт, что сейчас июнь и еще этого не сделано, я решил, что продажа нового военного оборудования США Венгрии будет приостановлена", — сказал Джеймс Риш.

По его словам, Венгрия должна разрешить вступление Швеции в Альянс, если она хочет приобрести пакет вооружений, включающий 24 ракетных пусковых батарей HIMARS и более 100 ракет и контейнеров вместе с соответствующими частями и поддержкой.



Издание отмечает, что все крупные продажи оружия США требуют от председателя и высокопоставленных членов Комитетов по иностранным делам Сената и Палаты представителей даты одобрения, прежде чем Государственный департамент публично уведомит о продаже. Возражения Джеймса Риша мешают Госдепартаменту финализовать соглашение по продаже оружия Венгрии.



В то же время представитель Госдепа отказался комментировать эту тему, заявив, что департамент не комментирует "незавершенные продажи оружия".



Спикер правительства Венгрии не ответил на запрос о комментарии.