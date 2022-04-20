США взяли на постоянный контроль «ядерную триаду» РФ

16:27 20 апреля Киев, Украина





Глава Пентагона Ллойд Остин два или три раза в неделю получает отчет о состоянии российской «ядерной триады», которая насчитывает более 1,5 тысячи боеголовок в оперативной готовности, сообщает CNN со ссылкой на американских военных чиновников.



Пока, по их словам, США не видят признаков того, что Владимир Путин подготовился нажать на «красную кнопку», хотя и оценивают вероятность такого сценария «выше, чем когда-либо после Холодной войны».



По мнению главы ЦРУ Уильяма Бернса, Путин может решиться на ядерную опцию от отчаяния в связи со сложностями, которые испытывает его армия. США перевели в постоянный режим контроль за ядерным оружием России, которое было приведено к повышенную боеготовность после начала вторжения в Украину.Глава Пентагона Ллойд Остин два или три раза в неделю получает отчет о состоянии российской «ядерной триады», которая насчитывает более 1,5 тысячи боеголовок в оперативной готовности, сообщает CNN со ссылкой на американских военных чиновников.Пока, по их словам, США не видят признаков того, что Владимир Путин подготовился нажать на «красную кнопку», хотя и оценивают вероятность такого сценария «выше, чем когда-либо после Холодной войны».По мнению главы ЦРУ Уильяма Бернса, Путин может решиться на ядерную опцию от отчаяния в связи со сложностями, которые испытывает его армия.

«Учитывая возможное безрассудство президента Путина и российского руководства, учитывая проблемы, которые они пока испытывали с военной точки зрения, никто из нас не может легко относиться к угрозе, которую представляет возможное обращение к тактическому ядерному оружию или ядерному оружию малой мощности», - заявил Бернс на прошлой неделе, выступая в Университете технологий Джорджии.

24 февраля, объявляя о начале "спецоперации", Путин пригрозил беспрецедентными последствиями западным странам, если те вмешаются в его планы, а спустя три дня на встрече на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым Путин отдал приказ перевести стратегические силы в особый режим несения боевого дежурства.



Это было сделано после того, как в феврале Минобороны провело крупные учения «Гром» с использованием всей ядерной триады, де-факто имитирующие начало ядерной войны.