США взяли на постоянный контроль «ядерную триаду» РФ

США перевели в постоянный режим контроль за ядерным оружием России, которое было приведено к повышенную боеготовность после начала вторжения в Украину.
Глава Пентагона Ллойд Остин два или три раза в неделю получает отчет о состоянии российской «ядерной триады», которая насчитывает более 1,5 тысячи боеголовок в оперативной готовности, сообщает CNN со ссылкой на американских военных чиновников.
Пока, по их словам, США не видят признаков того, что Владимир Путин подготовился нажать на «красную кнопку», хотя и оценивают вероятность такого сценария «выше, чем когда-либо после Холодной войны».
По мнению главы ЦРУ Уильяма Бернса, Путин может решиться на ядерную опцию от отчаяния в связи со сложностями, которые испытывает его армия.
Глава Пентагона Ллойд Остин два или три раза в неделю получает отчет о состоянии российской «ядерной триады», которая насчитывает более 1,5 тысячи боеголовок в оперативной готовности, сообщает CNN со ссылкой на американских военных чиновников.
Пока, по их словам, США не видят признаков того, что Владимир Путин подготовился нажать на «красную кнопку», хотя и оценивают вероятность такого сценария «выше, чем когда-либо после Холодной войны».
По мнению главы ЦРУ Уильяма Бернса, Путин может решиться на ядерную опцию от отчаяния в связи со сложностями, которые испытывает его армия.
24 февраля, объявляя о начале "спецоперации", Путин пригрозил беспрецедентными последствиями западным странам, если те вмешаются в его планы, а спустя три дня на встрече на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым Путин отдал приказ перевести стратегические силы в особый режим несения боевого дежурства.
Это было сделано после того, как в феврале Минобороны провело крупные учения «Гром» с использованием всей ядерной триады, де-факто имитирующие начало ядерной войны.
Это было сделано после того, как в феврале Минобороны провело крупные учения «Гром» с использованием всей ядерной триады, де-факто имитирующие начало ядерной войны.
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