США выступили против “вагнеровцев” в Мали

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал военную хунту, управляющую Мали, не принимать российских наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Как говорится в заявлении Блинкена, услуги наемников из ЧВК Вагнера будут стоить Мали $10 млн в месяц. По его словам, эти деньги страна могла бы использовать для поддержки собственных вооруженных сил и госслужб.
На днях ЕС ввел санкции против ЧВК Вагнера, его руководства и связанных юридических лиц, а в среду приостановил военную учебную миссию в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Причиной этого решения стала информация о "контроле" наемников над вооруженными силами страны, заявил командующий обучением ЕС генерал Жак Ланглад де Монгро.
По данным Организации Объединенных Наций (ООН) и Франции, частные наемники оказали поддержку армии ЦАР в отпоре повстанцев, пытавшихся продвинуться в столицу страны. Россия это отрицает.
На днях ЕС ввел санкции против ЧВК Вагнера, его руководства и связанных юридических лиц, а в среду приостановил военную учебную миссию в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Причиной этого решения стала информация о "контроле" наемников над вооруженными силами страны, заявил командующий обучением ЕС генерал Жак Ланглад де Монгро.
По данным Организации Объединенных Наций (ООН) и Франции, частные наемники оказали поддержку армии ЦАР в отпоре повстанцев, пытавшихся продвинуться в столицу страны. Россия это отрицает.
По его словам, в настоящее время около 70 европейских инструкторов вернулись в свои страны, но обучение может возобновиться, "когда мы получим гарантии, что солдаты Центральной Африки не будут использовать наемников Вагнера".
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