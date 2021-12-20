США выступили против “вагнеровцев” в Мали

15:57 16 Декабрь Киев, Украина

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал военную хунту, управляющую Мали, не принимать российских наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

"Вагнеровцы, известные своей дестабилизирующей деятельностью и нарушениями прав человека, не принесут мир в Мали", - сказал Блинкен.





На днях ЕС ввел санкции против ЧВК Вагнера, его руководства и связанных юридических лиц, а в среду приостановил военную учебную миссию в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Причиной этого решения стала информация о "контроле" наемников над вооруженными силами страны, заявил командующий обучением ЕС генерал Жак Ланглад де Монгро.



По данным Организации Объединенных Наций (ООН) и Франции, частные наемники оказали поддержку армии ЦАР в отпоре повстанцев, пытавшихся продвинуться в столицу страны. Россия это отрицает. Как говорится в заявлении Блинкена, услуги наемников из ЧВК Вагнера будут стоить Мали $10 млн в месяц. По его словам, эти деньги страна могла бы использовать для поддержки собственных вооруженных сил и госслужб.На днях ЕС ввел санкции против ЧВК Вагнера, его руководства и связанных юридических лиц, а в среду приостановил военную учебную миссию в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Причиной этого решения стала информация о "контроле" наемников над вооруженными силами страны, заявил командующий обучением ЕС генерал Жак Ланглад де Монгро.По данным Организации Объединенных Наций (ООН) и Франции, частные наемники оказали поддержку армии ЦАР в отпоре повстанцев, пытавшихся продвинуться в столицу страны. Россия это отрицает.

"Цель временной приостановки наших операций - избежать "встречи" с этими наемниками и гарантировать, что они не используют центральноафриканских солдат, которых мы обучили, - сообщил командующий европейскими учениями.

По его словам, в настоящее время около 70 европейских инструкторов вернулись в свои страны, но обучение может возобновиться, "когда мы получим гарантии, что солдаты Центральной Африки не будут использовать наемников Вагнера".