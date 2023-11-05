США выступают против прекращения огня со стороны Израиля - Энтони Блинкен

09:06 05 ноября Киев, Украина

Как ответ на удары авиации ЦАХАЛ по военной инфраструктуре, принадлежащей террористической организации Хезболла в Ливане, госсекретарь США Энтони Блинкен указал на необходимость предотвратить создание нового фронта в нынешнем конфликте со стороны любого другого государства или негосударственной структуры.

В то же время, во время встречи с главами МИД ключевых арабских стран в Иордании Энтони Блинкен сказал, что власти США не поддерживают прекращение огня в секторе Газа, но выступают за гуманитарные паузы.

"Мы считаем, что прекращение огня просто позволит ХАМАС остаться на месте и перегруппироваться, а также повторить то, что он сделал 7 октября", - сказал глава Госдепа.

При этом Блинкен подчеркнул важность еще больших усилий, чтобы защитить гражданское население сектора Газа. По его мнению, эту задачу нужно облегчить благодаря гуманитарным паузам.

Напомним, на текущей неделе Энтони Блинкен снова прибыл в Израиль – уже в третий раз с начала нападения боевиков ХАМАС и начала активных военных действий со стороны ЦАХАЛ.

Также Блинкен рассказал о планах Израиля. Он заявил, что Тель-Авив не намерен управлять сектором Газа по окончании войны.