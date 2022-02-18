США выразили поддержку Израилю в вопросах Ирана и ядерного оружия

18:10 16 Февраль Киев, Украина





Пелоси придерживалась того, что есть общего у США и Израиля, особенно в их стремлении обуздать ядерный потенциал Ирана и найти путь к миру с палестинцами.



«США остаются непоколебимыми, я продолжаю использовать это слово, в нашей поддержке безопасности Израиля и его региональной стабильности», — сказала Пелоси.



Дипломатические переговоры США и Израиля пришлись на напряженный момент в отношениях между странами, поскольку в Вене затягиваются переговоры о сделке по ограничению ядерных возможностей Ирана. Американская поддержка Израиля остается «железной», заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси членам израильского парламента, несмотря на глубокие разногласия между странами по Ирану , миру с палестинцами и другим вопросам.Пелоси придерживалась того, что есть общего у США и Израиля, особенно в их стремлении обуздать ядерный потенциал Ирана и найти путь к миру с палестинцами.«США остаются непоколебимыми, я продолжаю использовать это слово, в нашей поддержке безопасности Израиля и его региональной стабильности», — сказала Пелоси.Дипломатические переговоры США и Израиля пришлись на напряженный момент в отношениях между странами, поскольку в Вене затягиваются переговоры о сделке по ограничению ядерных возможностей Ирана.



Президент США Джо Байден провел кампанию за продление и расширение ядерной сделки с Ираном после того, как бывший президент Дональд Трамп при решительной поддержке тогдашнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху вышел из соглашения в 2018 году.



С тех пор США вновь ввели санкции, а Иран активизировал свою ядерную деятельность, накопив запасы высокообогащенного урана, которые выходят далеко за рамки соглашения.



Израиль заявил, что не будет связан каким-либо международным соглашением, касающимся ядерной программы Ирана, и заявляет, что готов предпринять военные действия, если это необходимо, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие. Иран настаивает на том, что его ядерная программа преследует исключительно мирные цели.



Пелоси подчеркивает, что Израиль и США по-прежнему обеспокоены одной и той же угрозой со стороны Ирана.



«Мы вместе боремся с терроризмом, исходящим от Ирана, как в регионе, так и в его ядерных разработках», — сказала она. «Ядерная угроза Ирана носит глобальный характер... Близость Израиля к Ирану беспокоит всех нас».



Пелоси также подняла вопрос о приверженности администрации Байдена палестинской государственности в то время, когда премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступает против этой идеи.



«Наша делегация также находится здесь, чтобы подтвердить приверженность Америки справедливому и прочному решению на основе двух государств, которое включает в себя укрепление стабильности и безопасности для Израиля, палестинцев и их соседей», — сказала Пелоси.