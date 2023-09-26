США выделяют $2 млрд на укрепление обороны Польши

Вашингтон собирается выделить около 2 миллиардов долларов на обновление оборонных возможностей Польши. Это объявление было сделано в заявлении Государственного департамента США в понедельник, 25 сентября.
В своем заявлении США подчеркнули, что Польша считается надежным союзником в области безопасности и играет важную роль в коллективной обороне восточного фланга НАТО.
Кроме того, отмечается, что Польша не только активно участвует в оказании международной помощи Украине, но также сосредотачивает значительные средства на укрепление региональной безопасности путем инвестиций в оборонные нужды.
Государственный департамент США подчеркнул, что Польша успешно выполнила обязательства, которые были приняты на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году, касающиеся инвестиций в оборону.
Кроме вышеуказанных двух миллиардов долларов, США также предоставят до 60 миллионов долларов на покрытие расходов по новому займу, что позволит ускорить модернизацию обороны Польши путем поддержки срочных закупок оборонной продукции и услуг в Соединенных Штатах.
В своем заявлении США подчеркнули, что Польша считается надежным союзником в области безопасности и играет важную роль в коллективной обороне восточного фланга НАТО.
Кроме того, отмечается, что Польша не только активно участвует в оказании международной помощи Украине, но также сосредотачивает значительные средства на укрепление региональной безопасности путем инвестиций в оборонные нужды.
Государственный департамент США подчеркнул, что Польша успешно выполнила обязательства, которые были приняты на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году, касающиеся инвестиций в оборону.
Кроме вышеуказанных двух миллиардов долларов, США также предоставят до 60 миллионов долларов на покрытие расходов по новому займу, что позволит ускорить модернизацию обороны Польши путем поддержки срочных закупок оборонной продукции и услуг в Соединенных Штатах.
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