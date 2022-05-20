США выделят $500 млн на помощь афганским беженцам

12:18 17 августа Киев, Украина

Как стало известно, 17 августа президент США Джо Байден подписал документ, согласно которому правительство США выделит до 500 миллионов долларов на оказание поддержки беженцам из Афганистана.

Прежде Байден заявил, что США расширят доступ для беженцев, чтобы охватить уязвимые группы афганцев, которые работали на посольство, негосударственные организации США и в американских новостных агентствах.

Согласно документу, деньги направят на удовлетворение неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуации в Афганистане.

Напомним, что ранее ООН призвала к созданию инклюзивного правительства в Афганистане. В ООН призвали к немедленному прекращению всех боевых действий и созданию путем всеобъемлющих переговоров нового правительства, в которое должны входить женщины.