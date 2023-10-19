США вводят новые санкции против лиц и организаций, поддерживающих иранские военные программы

09:50 19 октября Киев, Украина

Министерство финансов США (OFAC) объявило о введении санкций против 11 человек, восьми организаций и одного судна из Ирана Гонконга , Китая и Венесуэлы. Все они содействовали ракетной программе Ирана, а также производству беспилотных летательных аппаратов.

Об этом говорится в пресс-релизе Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

"Лица, определенные сегодня, материально поддерживали Корпус стражей исламской революции (IRGC), Министерство обороны и Управления материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана (MODAFL) или их подчиненных структур в производстве и передаче ракет и БПЛА", - отметили в Минфине США.

Также Минфин США в координации с Госдепом, Министерством торговли и Минюстом страны выпустили новые руководящие положения для частной промышленности по закупке иранских ракет. В этих документах уточняется ответственность за такие действия и связанные с ними риски новых санкций со стороны США и других ограничений.