США вводят новые санкции против лиц и организаций, поддерживающих иранские военные программы

Министерство финансов США (OFAC) объявило о введении санкций против 11 человек, восьми организаций и одного судна из Ирана, Гонконга, Китая и Венесуэлы. Все они содействовали ракетной программе Ирана, а также производству беспилотных летательных аппаратов.
Об этом говорится в пресс-релизе Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
Также Минфин США в координации с Госдепом, Министерством торговли и Минюстом страны выпустили новые руководящие положения для частной промышленности по закупке иранских ракет. В этих документах уточняется ответственность за такие действия и связанные с ними риски новых санкций со стороны США и других ограничений.
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