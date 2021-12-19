США вводят эмбарго на поставки оружия в Камбоджу

14:20 09 Декабрь Киев, Украина

США ввели эмбарго на поставки оружия Камбодже, сославшись на усиление военного влияния Китая, коррупцию и нарушения прав человека со стороны правительства и вооруженных сил в стране Юго-Восточной Азии.



Дополнительные ограничения на товары и услуги, связанные с обороной, должны быть опубликованы и вступят в силу уже сегодня.



В Федеральном реестре США говорится, что события в Камбодже «противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики США».



Целью эмбарго является обеспечение того, чтобы предметы оборонного назначения не были доступны военной разведке Камбоджи без предварительного рассмотрения со стороны правительства США, говорится в сообщении.



Последние ограничения последовали после того, как в ноябре Министерство финансов приказало ввести санкции против двух высокопоставленных камбоджийских военных за коррупцию, а также на фоне растущей обеспокоенности по поводу влияния Пекина.



В то время правительство США выпустило рекомендацию, в которой американские компании предупреждали о потенциальном контакте с организациями Камбоджи и ее вооруженными силами, которые «занимаются нарушениями прав человека, коррупцией и другими дестабилизирующими действиями».



Камбоджа назвала эти санкции «политически мотивированными» и заявила, что не будет обсуждать их с Вашингтоном.



США имеют аналогичный контроль над экспортом товаров, которые могут быть перенаправлены «конечным военным потребителям» в Мьянме, Китае, России и Венесуэле.



Экспорт США в Камбоджу в 2019 году составил 5,6 миллиарда долларов. Объемы экспорта США в Камбоджу военного назначения не были известны сразу. США являются крупнейшим экспортным рынком для Камбоджи, крупным центром производства одежды, но три четверти импорта Камбоджи приходится на Экспорт США в Камбоджу в 2019 году составил 5,6 миллиарда долларов. Объемы экспорта США в Камбоджу военного назначения не были известны сразу. США являются крупнейшим экспортным рынком для Камбоджи, крупным центром производства одежды, но три четверти импорта Камбоджи приходится на Китай и другие страны Азии.



США прекратили военную помощь Камбодже после переворота 1997 года, в результате которого лидер страны Хун Сен захватил всю власть после свержения своего сопредседателя принца Нородома Ранаридха. Хун Сен остается премьер-министром. В августе 2005 года президент Джордж Буш отменил запрет, сославшись на согласие Пномпеня освободить американцев в Камбодже от судебного преследования Международным уголовным судом, базирующимся в Нидерландах.

С тех пор, как в 2006 году были восстановлены прямые военные связи между двумя странами, США пообещали оказать Камбодже многомиллионную военную помощь, первоначально для того, чтобы помочь улучшить безопасность границ и операции по поддержанию мира.



Китай - крупнейший инвестор Камбоджи и ближайший политический партнер. Он был главным покровителем кровавого режима Пол Пота в 1970-х годах и долгое время поддерживал прочные отношения с Хун Сеном, который правил более 30 лет и становился все более репрессивным.



Поддержка Пекина позволяет Камбодже игнорировать озабоченность Запада по поводу ее плохой репутации в области прав человека и политических прав, и, в свою очередь, Камбоджа в целом поддерживает геополитические позиции Пекина по таким вопросам, как его территориальные претензии в Южно-Китайском море.



Строительство новых китайских военных объектов на военно-морской базе Камбоджи Реам является предметом серьезных разногласий с Вашингтоном.

Рим стоит перед Сиамским заливом, примыкающим к Южно-Китайскому морю, где Китай агрессивно заявляет о своих претензиях практически на весь стратегический водный путь. США отказались признать масштабные притязания Китая, и 7-й флот ВМФ регулярно проходит мимо островов, удерживаемых Китаем, в условиях, которые они называют свободой судоходства.



В последние годы правительство Хун Сена расправилось с политической оппозицией, закрыло средства массовой информации и вынудило сотни камбоджийских политиков, правозащитников и журналистов покинуть страну.



Правозащитные группы заявляют, что правительство участвовало в произвольных арестах и других злоупотреблениях и старалось изобразить мирное несогласие по поводу коррупции, земельных прав и других вопросов как попытки свергнуть правительство.