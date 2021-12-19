США вводит санкции против физических лиц Судана

08:21 14 Август Киев, Украина

В США принято решение об ограничении выдачи виз сторонникам отстраненного от руководства страной президента Судана Омара аль-Башира. По мнению госсекретаря США эти люди подрывают усилия, направленные на преодоление переходного правительства Судана.

Соединенные Штаты ввели 13 августа визовые ограничения против "множества лиц". Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

400;">"Госсекретарь вводит визовые ограничения в отношении лиц, проживающих как в Судане, так и за его пределами, которые, как предполагается, несут ответственность, причастны, напрямую или косвенно связаны с подрывом усилий возглавляемого гражданскими лицами переходного правительства Судана по выполнению [условий] политического соглашения от 17 июля 2019 года и конституционной декларации от 17 августа 2019 года", - отметил шеф американской дипломатии.

Помпео перечислил все причины, по которым тот или иной человек попал в санкционный список.

"Это включает создание препятствий для работы гражданских министров, приостановку осуществления положений конституционной декларации, затягивание подготовки к разработке новой конституции и подготовки к выборам в 2022 году, а также коррупцию, злоупотребления, нарушения прав человека в Судане, что ослабляет власть возглавляемого гражданскими лицами переходного правительства", - заявил Госсекретарь.

400;">Майкл Помпео не уточнил, против кого именно введены рестрикции, добавив, что речь идет о сторонниках отстраненного от власти президента страны Омара аль-Башира

"Список этих лиц не является общедоступным. Однако любое заявление, которое они могут подать на поездку в США, будет рассматриваться в соответствии с установленными правилами", - добавил Помпео.

Как подчеркнул руководитель Госдепартамента, США поддерживают переходное правительство во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдуком.